Fransız Total şirketi CEO'su, Libya Petrol Kurumu ile Trablus'ta 'işbirliği' konularını görüştü

NOC'tan yapılan yazılı açıklama göre, Sanallah ve ekibi, Pouyanné ve beraberindeki heyetle karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

"Fransız TOTAL şirketinin sahip olduğu uzmanlık ve becerilere büyük ölçüde güveniyoruz" diyen Sanallah, Total'in Kuzey Jalu ve NC 98 gibi projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağını ve bu iki alandaki üretimin yaklaşık 175 bin varile ulaşacağını açıkladı.

Sanallah, Total'in, eskiyen yüzey ekipmanlarının bakımı ve arızalı ham petrol boru hatlarının değiştirilmesine de katkıda bulunacağını söyledi.

Görüşmede ayrıca Libya'nın petrol şirketlerinden Al-Waha ve Mabrouk'un kısa, orta ve uzun vadeli planlara göre üretim oranlarının artırılması amacıyla gerekli ihtiyaçların karşılanması ele alındı.

Açıklamada, NOC'un, Libya ekonomisinin ana ve tek dayanağı olan petrol sektörünü geliştirmek için ortağı Total ile bu hedeflere ulaşmayı amaçladığı kaydedildi.

Fransa'nın çokuluslu "süper büyük" petrol şirketi Total, Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da 1954'ten beri faaliyet yürütüyor.