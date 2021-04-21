Merkel: Kuzey Akım-2'den gelen gaz diğer Rus gazlarından daha kötü değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattından gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (PACE) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen genel kurul toplantısında konuşan Merkel, Kuzey Akım-2'den gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını belirtti.

Merkel, “Henüz akmaya başlamayan Kuzey Akım-2'den gelen gazın, Kuzey Akım-1'den veya Türkiye üzerinden gelen diğer Rus gazından daha kötü olmadığını belirtmek isterim. Burada, Kuzey Akım-2'ye ilişkin çok daha geniş bir anlaşmazlık yaşayabileceğimiz izlenimini edindim” dedi.

Merkel, bunun Rusya ile AB arasındaki sayısız anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve ortak bir Avrupa tutumu üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Merkel, Almanya’nın Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin devam etmesini sağlamayı başardığına dikkat çekerek, “Almanya, Ukrayna'nın Rusya'nın AB'ye gaz ihracatında transit ülke olarak kalmasından yana tutum aldı. Kuzey Akım-2 ile ilgili çelişkiler olduğunu biliyorum, birçok katılımcı ülkenin tutumunu biliyorum. Bu siyasi bir mücadeledir” diye konuştu.