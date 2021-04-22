Donetsk: Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 milis yaşamını yitirdi

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Harekat Komutanlığı 2. Başkanı Eduard Basurin, 2 milisin Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DHC Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukraynalı güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucunda cumhuriyetimizin iki savunucusunun öldüğünü üzülerek duyuruyoruz" dedi.

Daha önce Donetsk sözcüleri, Ukrayna güvenlik güçlerinin son 24 saat içinde bölgeye yönelik 4 saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.