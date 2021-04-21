Rusya’dan Ukrayna ve NATO’ya Donbass’ta gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Pyotr İlyiçev, Ukrayna ve NATO’nun askeri hazırlıklara devam ettiğini, Moskova’nın Kiev ve İttifak’taki partnerlerine Donbass’ta gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptığını söyledi.

Sputnik’e konuşan İlyiçev, Rusya’nın şu anda Donbass’la ilgili olarak acil bir BMGK toplantısı çağrısı yapmak gibi bir planı olmadığını, sahadaki durumun gidişatına bağlı olarak hareket edeceğini ifade etti.

“Kiev ve NATO ülkeleri Rusofobik propaganda kampanyalarına ve askeri hazırlıklarına devam ediyor” diyen İlyiçev, “Sonuç olarak bunlar yalnızca Donbass’taki gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Bu bağlamda onları Ukrayna’nın doğusundaki durumu daha da istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” açıklamasını da yaptı.

İlyiçev, Rusya’nın bölgedeki krizin yalnızca siyasi ve diplomatik yolla çözülebileceğini savunduğunu ekledi.

‘Zelenskiy’nin Putin değil, Donetsk ve Lugansk liderleriyle görüşmesi gerekli’

Moskova’dan Sputnik’e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donbass’ta görüşme teklifi etmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Kiev gerçekleri kabul etmekten korkuyor. Kiev, Rusya ile değil, Donbass’ta yaşayan kendi vatandaşlarıyla savaşıyor. Bu nedenle Zelenskiy’nin Putin ile değil, (Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis) Puşilin ve (Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid) Paseçnik’le görüşmesi gerekiyor.”