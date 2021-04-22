İngiltere'de bir adam, 'Putin'in talimatıyla koronavirüs yaydığını' iddia ettiği komşusunu öldürdü

İngiltere'de akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çalıştığına ve Putin'e koronavirüsü İngiltere'de yaymak için yardım ettiğine inandığı komşusunu önce öldüresiye darp etti, sonra silahıyla ateş ederek öldürdü.

Alex Sartain was tracked by a police helicopter crew for more than 11 miles through the area surrounding Andover. In our @HampshireLive article is an interactive map detailing the exact route he took while police pursued him https://t.co/WFLmkktI56 — Alex Boyd (@alexjamesboyd) April 21, 2021

​Hampshire bölgesindeki Andover ilçesi yakınlarındaki bir köyde 5 Ağustos 2020'de gerçekleşen olayın detayları ortaya çıktı. Adli tıp ve emniyet yetkililerinin kayıtlarına göre, 32 yaşındaki Alex Sartain, "Putin'le ve koronavirüsün yayılmasıyla ilişkili olduğunu" düşündüğü komşusu 42 yaşındaki James Nash'i vurarak öldürdü. Babasının 2008'den bu yana akli sağlığından şüphe ettiğini belirttiği Sartain'in, Nash'in eşi Sarah'ın da NASA'nın 'Pandora Projesi' isimli gizli bir programı üzerinde çalıştığı da resmi kayıtlarda belirtildi.

Cllr James Nash inquest: Wife pays tribute to her 'kind and generous' husband https://t.co/sMShMosmy8 — Katie French #Buyapaper (@journokatie) April 19, 2021

​Sartain'in cinayet gününde Nash'i öldüresiye dövdüğü ve ateş ederek yaşamına son verdiği kaydedildi.

Cinayet sonrasında olay yerinden kaçan ve polis tarafından kovalanan zanlının aşırı hızda kullandığı motosiklerinin kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Konuya ilişkin savcı Jason Pegg'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Alex Sartain, zihninde James Nash'ın Başkan Putin ve NASA için çalıştığına ve James Nash'ın bir şekilde konu kontrol ettiğine inanıyordu."