AB: Minsk anlaşmaları tümüyle uygulanmadan Rusya ile üst düzey diyalog imkansız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın Avrupa'da baltalayıcı eylemlerde bulunduğunu öne sürmesinin ardından AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya-AB diyaloğunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'e demeç veren Stano, Borrell'in iddiasının ardından taraflar arasında güvenlik konusunda diyalog kurulmasının mümkün olup olmadığı sorusu karşısında "Rusya'yla olan tüm üst düzey diyaloglar, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'da sergilediği saldırganlık ve Kırım'da sürdürdüğü ilhak nedeniyle AB tarafından askıya alındı. Minsk anlaşmalarının tümüyle uygulanması, AB-Rusya ilişkilerinde değişiklik olması açısından önem taşıyor" yanıtını verdi.

Stano, Rusya'nın AB'yle yapıcı diyalog içinde olmaya ilgi göstermediğini tutarlı bir şekilde, özellikle de son dönemdeki eylemleriyle ortaya koyduğunu savundu.

2014 yılında Ukrayna yaşanan darbe sürecinden bu yana bozuk olan Rusya-AB ilişkileri, son dönemde Donbass'ta yaşanan olumsuz süreç nedeniyle bir kez daha gerildi. Başta Çekya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı ve Moskova'nın buna verdiği simetrik yanıt, gerilimin iyice tırmanmasına neden oldu.