Slovakya Dışişleri: Rusya ile ilişkileri karşılıklı saygı temelinde kurmak istiyoruz

Berlin’de düzenlenen basın konferansında konuya ilişkin açıklama yapan İvan Korçok, Slovakya yönetiminin Rusya ile karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmak istediğini ifade etti.

Korçok, “Özel servislerimizden gelen bilgiye dayanarak Slovakya'daki Rus Büyükelçiliği’nin diplomatik kadrosu ile ilgili bir karar aldık. Doğru anlaşılmak istiyorum. Değinmek istediğim bir nokta daha var, genel durumun öncelikle diyalog yoluyla ile yumuşayabileceğini içtenlikle umuyoruz. Bu kararımızla Rusya ile karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmak istediğimizi açıkça ortaya koyduk” diye konuştu.

Bratislava’da yarın Çekya Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştireceğine dikkat çeken Korçok, “Slovakya'yı da büyük ölçüde etkileyen son olayların ardından Çek Cumhuriyeti'ndeki durumu çok detaylı bir şekilde konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Daha önce Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatın mevcut jeopolitik durum nedeniyle bir hafta içinde ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Bu açıklamanın üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bratislava'nın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararından Rusya'nın derin hayal kırıklığına uğradığını, Rus tarafının yanıtın gecikmeyeceğini açıklamıştı.