Üçlü Temas Grubu, Donbass'ta 'Paskalya ateşkesi' ilan edilmesi konusunda mutabakat sağlayamadı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Donbass'taki çatışmalara çözüm arayan Üçlü Temas Grubu'ndaki temsilcilerin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta 'Paskalya ateşkesi' ilan edilmesi konusunda mutabakat sağlayamadığını açıkladı.

AGİT'ten yapılan açıklamada Ukrayna, Rusya ve AGİT temsilcilerinin katıldığı toplantıdan 'Paskalya ateşkesi' ilan edilmesi konusunda anlaşma çıkmadığı ifade edildi.

Rus temsilci Boris Grızlov, ateşkes ihlallerini önleme mekanizması üzerinde anlaşma sağlanamadığını, Moskova'nın bununla ilgili teklifinin Kiev tarafından bloke edildiğini söyledi.

Grızlov, "Ukrayna tarafı, mevcut sorunları istişare etmek yerine Donbass'ın çatışmanın tarafı olarak kabul edilmemesi amacıyla sürekli birtakım kafa karıştırıcı hukuki çerçeveler üzerinde durdu" dedi.

Ukrayna heyetinin sözcüsü Aleksey Arestoviç, altı saat boyunca yapıcı görüşmeler yapıldığını ancak nihai metin üzerinde mutabakata varılamadığını belirtti.