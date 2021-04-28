Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donbass ile ilgili yeni müzakere formatı oluşturma önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneydoğusunda yer alan Donbass’taki durum ile ilgili müzakereler için yeni format oluşturulmasını önerdi.

Herson bölgesinde yaptığı konuşmada konuya değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan Donbass bölgesindeki durum ile ilgili müzakereler için yeni format oluşturulmasını önerdi.

Zelenskiy, "Normandiya formatı genişletilebilir, diğer ülkelerle, çok ciddi, güçlü aktörlerle ayrı, paralel bir format olabilir. Sadece güçlü oldukları için değil, aynı zamanda Ukrayna'nın savaşı bitirmesine yardım etmeye istekli oldukları için" diye konuştu.

Ukrayna lideri, daha önce sürece ABD, İngiltere ve Kanada’yı dahil etme fikrini dile getirmişti.

Kremlin ise bu niyeti endişe verici bir sinyal olarak değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘süreci sona erdirmeden şeklinin değiştirilmesinin aslında imkansız’ olduğunu belirtti.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Liderlerinin ilk olarak Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da bir araya gelmesi nedeniyle 'Normandiya Dörtlüsü' olarak anılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki krize çözüm bulmak için Haziran 2014'ten beri belirli aralıklarla bir araya geliyor.

Liderler daha sonra Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasına ilişkin önlemler paketi konusunda anlaşmıştı. Anlaşma, silahların susmasını, ağır silahların temas hattından çekilmesini, güneydoğu bölgelerinin özel statüsüne ilişkin mevzuatın kabul edilmesini öngörüyordu.

Mutabakat üzerine hazırlanan üç belgeye rağmen tarafların arasındaki çatışmalar devam etti.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.