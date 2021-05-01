Fransa’nın farklı kentlerinde binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara dökülürken, başkent Paris’te çıkan olaylarda polis, göstericilere gazla müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı, Lyon’da ise 5 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın farklı kentlerinde binlerce kişi, Avrupa genelinin aksine koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamalara rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara döküldü.

Ülkenin başkenti Paris’te düzenlenen gösteriye çok sayıda sendika temsilcisi, emekli ve öğrenci katılarak, 1 Mayıs kutlamalarının yanı sıra Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler de protesto edildi.

Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı, olaylarda tansiyon yükseldi. Göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis, taş ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, Paris'te 17 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da olaylı 1 Mayıs gösterileri: Polisten müdahale, 22 gözaltı https://t.co/m6ALwVuwui pic.twitter.com/U1QpXdSByg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2021

Lyon kentinde ise 2019’daki Sarı Yelekliler gösterisi ve geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iptal edilen 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösterilerde, ülkenin ekonomik durumunun yanı sıra salgınla bağlantılı güvence sorunları ve işsizlik sigortası reformu protesto edildi.

Yürüyüşe geçmişteki 1 Mayıs'lara kıyasla daha fazla gencin katılması dikkat çekti. Yalnızca işçiler değil, kadın hakları savunucuları ile göçmen destekçileri de sendikaların yanında yürüyüşe katıldı.

Protestocular, korona virüs nedeniyle birçok alanda işçilerin zor durumda olduğu yönünde hükümete uyarıda bulundu. İşsizlik sigortası reformuyla bağlantılı endişelerini de dile getiren sendikalar, ekonomide yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. Polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, polis şiddetine de tepki gösterildi. Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.



