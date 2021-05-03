Kapalı alan yasağı olan İspanya'da Katolik kilisesi, Müslümanlar için iftar veriyor: 'Hepimiz aynıyız'

Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı alanlarda toplanmanın yasak olduğu İspanya'nın Barselona kentinde bir Katolik kilisesi, avlusunda Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı.

Barcelona'daki Santa Anna Katolik kilisesi, kapılarını kapalı alanlarda toplanmanın yasak olması sebebiyle iftar yapmak için açık alan arayan Müslümanlara açtı.

Kilisenin avlusunda her gün çoğu evsizlerden oluşan yaklaşık 60 kişi, gönüllüler tarafından yapılan yemeklerle oruçlarını açıyor.

Koronavirüs salgınından önce açık alanlarda iftar yemekleri düzenleyen Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati'nin kilisenin papazı Peio Sanchez'e ulaşmasıyla başlayan uygulama Ramazan boyunca devam edecek.

'Beraber oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz'

Chati, "İnsanlar, Müslümanların bir Katolik kilisesinde iftar yapabildikleri için çok mutlular, çünkü dinler bizi ayırmaya değil, birleştirmeye hizmet ediyor" dedi.

Papaz Sanchez de, "Farklı kültürlerde, farklı dillerde, farklı dinlerden insanlar olarak beraber oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz" diye konuştu.

İftar yemeğine katılanlardan Hafid Oubrahim ise "Hepimiz aynıyız. Siz Katolik veya başka bir dinden olabilirsiniz, ben de Müslüman olabilirim. Bu sorun değil" ifadelerini kullandı.