İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan boğa güreşleri, 19 ay aranın ardından tekrar başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle düzenlenen boğa güreşleri, salgın nedeniyle ekonomik açıdan sorun yaşayan sektöre destek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Madrid'deki La Ventas arenasında gerçekleştirilen organizasyona Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 40 kapasiteyle 6 bin kişi alındı. Ziyaretçilerden maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi.

Thousands of Spanish spectators cheered on matadors who returned to Madrid's Las Ventas bullring for the first time since the pandemic began https://t.co/RZVgo6Xi7a pic.twitter.com/5XIPgqBRPH — Reuters (@Reuters) May 3, 2021

​Öte yandan, ülkede Kovid-19 öncesi son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

İspanyollar son yıllarda boğa güreşleri konusunda ikiye bölünmüş durumda, bazıları bunun bir sanat formu olduğunu düşünürken, diğerleri bunun acımasız olduğunu düşünüyor.

Boğa güreşinin popülaritesi, son yıllarda giderek güçlenen hayvan hakları hareketinin muhalefetiyle ve boğa festivalleri için ödeme yapmayı reddeden bazı sol konseylerle azaldı.