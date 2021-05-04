AİHM, Banu Güven'i haklı buldu: 17-25 Aralık'ı araştırma komisyonuyla ilgili haber yasağı hak ihlali sayıldı

AİHM, 17-25 Aralık'tan sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'yla ilgili getirilen haber yasağına dava açan gazeteci Banu Güven'i haklı buldu ve Türkiye'yi mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gazeteci Banu Güven, avukat Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak'ın ortak başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, mahkeme 17-25 Aralık'tan sonra dört bakan hakkındaki iddiaları araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili haber yapılmasının yasaklanması konusunda Banu Güven'in başvurusunu oybirliği ile haklı buldu.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine karar vererek Güven'e 1500 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme Akdeniz ve Altıparmak'ın aynı konuda ayrıca yaptığı başvurusunu ise oy çokluğu ile reddetti.

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Güven, "17/25 Aralık'tan sonra dört bakan hakkında yolsuzluk rüşvet iddiaları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, ama haberini yapmak yasaklanmıştı. AİHM başvurum üzerine bunun hak ihlali olduğuna karar verdi! Basın özgürlüğü kazandı" dedi.