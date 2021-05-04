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    Böcek bazlı hayvan yemi ve gübre için un kurtları üreten böcek çiftliği Ynsect'in laboratuvarındaki kaplar (Fransa, Dole)

    Avrupa mutfağı 'kurtlanıyor': AB, un kurdunu insanlar için tüketimi güvenli yenilikçi gıda olarak servis edecek

    © REUTERS / STAFF
    Avrupa
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    AB üyesi 27 ülke, literatürde adı 'tenebrio molitor' olan sarı renkli un kurdunun kurutulmuş larvasının 'yenilikçi gıda' etiketi ve 'güvenli yiyecek' olduğu notuyla süpermarket raflarında ve restoran menülerinde yerini alması konusunda anlaştı.

    Koronavirüs pandemisinin alameti farikası olduğu değişen toplumsal yaşam 'kurtlanıyor'. Fırınlar, un fabrikaları, un değirmenlerinde rastlanan ve unla beslenen bir böcek türü olan un kurdunun 'geleceğin besini mi olacağını' sorduran bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke, literatürde adı 'tenebrio molitor' olan sarı renkli un kurdunun kurutulmuş larvasının 'yenilikçi gıda' etiketi ve 'güvenli yiyecek' olduğu notuyla süpermarket raflarında ve restoran menülerinde yerini alması konusunda anlaştı.

    Öncesinde Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, Ocak 2021'de sarı un kurdunun insanlarca yenilmesinin güvenli olduğuna karar vererek gıda tüketim maddesi olmasının yolunu açmıştı.

    Yüksek protein değerine vurgu

    Bugün Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı uzlaşma AB müktesebatı haline gelirse, AB yurttaşları ve AB'ye gelen turistler karınlarını sarı kurtçuklarla doyurmaya başlayabilecek. Komisyon'un açıklamasında böyle bir sahneyi tasavvur etmekte zorlananlara hitaben "Alternatif protein kaynağı olarak böceklerin kullanılması yeni bir yöntem değildir ve dünyanın pek çok bölgesinde düzenli olarak böcek yenilmektedir" denildi.

    Alerji uyarısı

    Açıklamada gıda ürünlerinin içindekiler bölümünde un kurdu bulunduğunun net biçimde ifade edilmesi gerektiği, karides ve toz akarına alerjik kişileri un kurdu için de uyarmak bakımından bunun zorunlu olduğu vurgulandı. 

    Yer fıstığı gibi tadıyla burgeri, bisküvisi, çikolatası yapılabilir

    Buna göre kurutulduğunda yer fıstığı gibi bir tadı olan un kurdunun burgeri, şeyki, bisküvisi ve hatta çikolatasını üretmek de mümkün olacak.

    Ve bununla da kalmayacak.

    11 böcek için daha başvuru yapıldı

    Un kurduyla ilgili kararın gelecek haftalarda resmileşmesinin beklendiğini açıklayan Komisyon, AB'de böceklerin 'yenilikçi gıda' haline gelmesine yönelik şimdiki halde 11 başvuru daha bulunduğunu ve bunların Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu tarafından değerlendirileceğini duyurdu.

    AB çapında ilk kez

    Komisyon, AB çapında ilk kez gıda olarak böcek tüketimine izin verileceğini, ancak daha önce bazı üye ülkelerde böcek tüketiminin olduğunu söyledi. Ancak bu, bütün böceklerin onaya tabi olmasını gerektiren yenilikçi gıdalar hakkındaki AB yönetmeliğinin 2018'de güncellemesinden önceydi.

    Güneydoğu Asya'da yaygın

    Bira mayası, buğday kepeği, mısır nişastası ve patates unu gibi maddelerde hızla büyüyebilen sarı un kurdu, gerekli yağ ve amino asitleri içermesi bakımından yüksek protein değerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor ve Güneydoğu Asya gıda piyasasında uzun zamandır bulunuyor.

    Etiketler:
    fıstık, alerjik, alerji, Protein, Tüketim, Böcek, yenilik, güvenli, Yiyecek, Gıda, Un kurdu, Avrupa Komisyonu, uzlaşma, Anlaşma, Üyelik, AB, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği
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