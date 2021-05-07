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    Boz ayı

    Avrupa'nın en büyük ayısını kasten öldürmekle suçlanan Liechtenstein prensine soruşturma

    © REUTERS / JIM URQUHART
    Avrupa
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    Avrupa'nın en büyük boz ayılarından birinin Romanya'da öldürülmesiyle ilgili Liechtenstein Prensi 2. Hans-Adam'ın yeğeni Prens Emanuel von und zu Liechtenstein hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Romanya yurtaşları, Liechtenstein prensliği ailesine ait Riegersburg Kalesi'nin websitesini tepki bombardımanına tuttu.

    Avrupa'nın en büyük boz ayılarından birinin Romanya'da öldürülmesiyle ilgili Liechtenstein prensliğinin bir üyesi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. 

    Koruma altındaki 17 yaşındaki erkek ayı

    Batı medyası, Liechtenstein Prensi 2. Hans-Adam'ın 32 yaşındaki yeğeni Prens Emanuel von und zu Liechtenstein'ın mart ayında Romanya'da çıktığı avda 17 yaşındaki Arthur adlı erkek boz ayıyı yasadışı şekilde öldürmekle suçlandığını duyurdu. 

    Çiftliklere saldıran genç dişi ayıyı avlamak için izin almıştı

    Haberlere göre Romanya'da Prens Emanuel hakkında açılan soruşturma, Arthur'un avlama ruhsatı alınmaksızın yasadışı şekilde öldürüldüğü ve ruhsatsız silah kullanıldığı suçlamalarına dayandırıldı.

    Agent Green (Yeşil Ajan) isimli çevre örgütü, prensin Romanya Çevre Bakanlığı'ndan Transilvanya bölgesinin Covasna kesiminde çiftliklere saldıran genç bir dişi ayıyı avlamak için izin aldığını, ama onun yerine koruma bölgesinde yaşayan koca ayı Arthur'u vurduğu istihbaratını paylaştı. 

    'Yanlışlıkla değil, bilinçli olarak öldürüldü'

    Agent Green Başkanı Gabriel Paun, örgütün sitesinde yaptığı açıklamada, 'prensin köyün tavuklarını çalan genç dişi ayıyı ormanın derinliklerinde yaşayan en büyük erkek ayıyla nasıl karıştırabildiğini anlayamadığını' söyledi. Aktivistler, dişilerden çok daha büyük olan Arthur'un 'yanlışlıkla değil, bilinçli olarak öldürüldüğü' görüşünü dile getirdi.

    Romanya için doğal ve kültürel miras

    Rusya'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık ayı nüfusuna sahip Romanya, ayılarla iç içe geçen doğal ve kültürel mirasıyla gurur duymasıyla da tanınıyor. 

    Hatıra amaçlı avcılığı (trophy hunting) 2016'da yasaklayan Romanya, bir ayının mülke zarar verdiği veya insan hayatını tehdit ettiği aşırı durumlarda istisnalara gidiyor. Çevreci örgütler istisnalara da karşı çıkıyor.

    Hık mık eden Rumen siyasilere öfke

    Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna, köye rahatsızlık veren bir ayının vurulması için izin verildiğini doğrularken, iznin kime verildiğini söylemedi. Başbakan Florin Citu'nun da haberlerin doğru olmadığını ve Arthur'un Avrupa'daki en büyük boz ayı olmayabileceğini söyleyerek olayı örtbas etmeye çalışması, Romanya'da büyük tepki çekti.

    Riegersburg Kalesi'ni online gezme servisi askıya alındı

    AFP'ye açıklama yapan Liechtenstein Prensliği Basın Ofisi, 'bu özel ve kişisel olayın arka planına dair bilgilerinin olmadığını, Prens ile ailesinin ekoloji ve sosyal sürdürülebilirliğe büyük önem verdiğini' savundu.

    Prens'in 'bu hassas meseleye müdahil olmak istememe' söylemi üzerine Romanya yurttaşları, Liechtenstein prensliği ailesine ait Riegersburg Kalesi'nin websitesini tepki bombardımanına tuttu. Seyahat sitesi TripAdvisor, Riegersburg Kalesi'ni online gezdirme servisini askıya almak zorunda kaldı.

    Etiketler:
    Avrupa, boz ayı, Soruşturma, kaçak avcılık, Kaçak avcı, ruhsatsız silahlar, Yasak, av, kasten öldürme, Öldürme, yasadışı, ayı, Prens, Romanya, Liechtenstein
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