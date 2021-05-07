Avrupa'nın en büyük ayısını kasten öldürmekle suçlanan Liechtenstein prensine soruşturma

Avrupa'nın en büyük boz ayılarından birinin Romanya'da öldürülmesiyle ilgili Liechtenstein Prensi 2. Hans-Adam'ın yeğeni Prens Emanuel von und zu Liechtenstein hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Romanya yurtaşları, Liechtenstein prensliği ailesine ait Riegersburg Kalesi'nin websitesini tepki bombardımanına tuttu.

Avrupa'nın en büyük boz ayılarından birinin Romanya'da öldürülmesiyle ilgili Liechtenstein prensliğinin bir üyesi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Koruma altındaki 17 yaşındaki erkek ayı

Batı medyası, Liechtenstein Prensi 2. Hans-Adam'ın 32 yaşındaki yeğeni Prens Emanuel von und zu Liechtenstein'ın mart ayında Romanya'da çıktığı avda 17 yaşındaki Arthur adlı erkek boz ayıyı yasadışı şekilde öldürmekle suçlandığını duyurdu.

Liechtenstein prince accused of shooting Romania’s largest bear https://t.co/8Bw3uGDc4a — The Guardian (@guardian) May 5, 2021

Çiftliklere saldıran genç dişi ayıyı avlamak için izin almıştı

Haberlere göre Romanya'da Prens Emanuel hakkında açılan soruşturma, Arthur'un avlama ruhsatı alınmaksızın yasadışı şekilde öldürüldüğü ve ruhsatsız silah kullanıldığı suçlamalarına dayandırıldı.

Agent Green (Yeşil Ajan) isimli çevre örgütü, prensin Romanya Çevre Bakanlığı'ndan Transilvanya bölgesinin Covasna kesiminde çiftliklere saldıran genç bir dişi ayıyı avlamak için izin aldığını, ama onun yerine koruma bölgesinde yaşayan koca ayı Arthur'u vurduğu istihbaratını paylaştı.

Arthur, one of the largest brown bears in EU killed in a protected area by trophy hunter Prince Emanuel von und zu Liechtenstein-need to translate the article #AnimalRights @rickygervais https://t.co/LbDMVR8vtk pic.twitter.com/d87rlSY22f — cL3mY13 (@cl3my13) May 5, 2021

'Yanlışlıkla değil, bilinçli olarak öldürüldü'

Agent Green Başkanı Gabriel Paun, örgütün sitesinde yaptığı açıklamada, 'prensin köyün tavuklarını çalan genç dişi ayıyı ormanın derinliklerinde yaşayan en büyük erkek ayıyla nasıl karıştırabildiğini anlayamadığını' söyledi. Aktivistler, dişilerden çok daha büyük olan Arthur'un 'yanlışlıkla değil, bilinçli olarak öldürüldüğü' görüşünü dile getirdi.

Spent this evening plastering the image of Arthur, the bear that was poached by the impotent Liechtensteinian prince, all over that country's socials.

It felt good.

I know it' san upsetting picture and this is an adv. game studio account. But we can't not care.

🐻💙 pic.twitter.com/4x1vJ8ohF1 — Stuck In Attic 🌖 (@stuckinattic) May 6, 2021

Romanya için doğal ve kültürel miras

Rusya'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık ayı nüfusuna sahip Romanya, ayılarla iç içe geçen doğal ve kültürel mirasıyla gurur duymasıyla da tanınıyor.

Hatıra amaçlı avcılığı (trophy hunting) 2016'da yasaklayan Romanya, bir ayının mülke zarar verdiği veya insan hayatını tehdit ettiği aşırı durumlarda istisnalara gidiyor. Çevreci örgütler istisnalara da karşı çıkıyor.

A Liechtenstein prince is accused of killing one of Europe's biggest bears https://t.co/xPvwXPuuJO pic.twitter.com/YcnoBMpTCE — Karen Lotter (@KarenELotter) May 7, 2021

Hık mık eden Rumen siyasilere öfke

Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna, köye rahatsızlık veren bir ayının vurulması için izin verildiğini doğrularken, iznin kime verildiğini söylemedi. Başbakan Florin Citu'nun da haberlerin doğru olmadığını ve Arthur'un Avrupa'daki en büyük boz ayı olmayabileceğini söyleyerek olayı örtbas etmeye çalışması, Romanya'da büyük tepki çekti.

Riegersburg Kalesi'ni online gezme servisi askıya alındı

AFP'ye açıklama yapan Liechtenstein Prensliği Basın Ofisi, 'bu özel ve kişisel olayın arka planına dair bilgilerinin olmadığını, Prens ile ailesinin ekoloji ve sosyal sürdürülebilirliğe büyük önem verdiğini' savundu.

Prens'in 'bu hassas meseleye müdahil olmak istememe' söylemi üzerine Romanya yurttaşları, Liechtenstein prensliği ailesine ait Riegersburg Kalesi'nin websitesini tepki bombardımanına tuttu. Seyahat sitesi TripAdvisor, Riegersburg Kalesi'ni online gezdirme servisini askıya almak zorunda kaldı.