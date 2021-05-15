Ukrayna’da yeni bir askeri kuvvet kurulacak

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukraina televizyonuna açıklamalarında, ulusal siber kuvvetlerin oluşturulmasına ilişkin kararın yakında ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanacağını söyledi.

Danilov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin basına kapalı olarak gerçekleştirilen bir toplantısına atıfla, “Söz konusu karar (siber kuvvetlerin kuruluşuna ilişkin karar), ilgili toplantıda bulunan 21 üyenin hepsi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Yakında Devlet Başkanı’nın buna dair kararı imzalanacağını düşünüyorum” dedi.

Ayrıca Danilov söz konusu Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, siber güvenlik stratejisi, biyolojik güvenlik sorunları ve ülkenin doğusunda tırmanan gerilim dahil sekiz konusunun ele alındığını kaydetti.