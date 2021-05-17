ABD’li uzman Ukrayna’ya Putin’in ‘kırmızı çizgiler’ ile ilgili sözlerini hatırlattı

ABD ordusundan emekli Yarbay Daniel Davis, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin Rusya ve ABD arasında gereksiz ve yıkıcı bir savaşa yol açacağı konusunda uyardı.

Davis, 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı yazıda Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘kırmızı çizgiler’ ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin Rusya ve ABD arasında gereksiz ve yıkıcı bir savaşa yol açacağı konusunda uyardı.

Davis, “Putin, diğer Rus liderler gibi defalarca Ukrayna'da NATO askerlerinin varlığının, Rusya'nın geçilmesine izin vermeyeceği kırmızı çizgi olduğunu belirtmişti” ifadelerini kullandı.

ABD’nin politikasında ‘nükleer silahı olan bir düşmanla gereksiz savaştan kaçınmak ve Amerikan ulusunun refahı’ olmak üzere iki ana önceliğe dikkat çeken Davis, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin her iki önceliği de tehlikeye düşüreceği konusunda uyardı:

“NATO üyeliğinin Ukrayna'nın Rusya’ya karşı koyma şansını artıracağından şüphe yok, ancak NATO’ya zaten istikrarsız olan bir Ukrayna yükünün getirilmesinin, Kuzey Atlantik İttifakı’nın tüm aktif üyelerinin güvenliğini azaltacağı da açıkça ortada.”

Davis, Ukrayna'ya tarafsız kalmasını, Moskova veya NATO ile ittifaka girmemesini önerdi.

Kiev, NATO’ya katılmanın Ukrayna için bir öncelik olduğunu defalarca vurgulamıştı. Öte yandan NATO, Ukrayna’nın ittifaka katılmak için gerekli reformları yapmasını ve ordusunu NATO standartları doğrultusunda revize etmesini bekliyor.