Macron, başbakanla birlikte Paris'te kafede görüntülendi: 'Rakamlar olumlu yönde ilerliyor'

Paris'te Fransa Başbakanı Jean Castex ile bir kafede görüntülenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde koronavirüs rakamlarının olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

Fransa'da bar, restoran ve mağazalar yeniden açılmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin koronavirüsle mücadelede doğru yönde ilerlediğini ama yine de ihtiyatlı kalmakta fayda olduğunu söyledi.

Öte yandan, Fransız TV kanalı BFM, Macron ve Başbakan Jean Castex'in Paris'teki bir kafede kahve içerken görüntülerini yayınladı. Kanal, ikilinin Paris'in 8. bölgesinde bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'nin yakınındaki Rue de Miromesnil'de olduğunu söyledi.

Réouverture: Emmanuel Macron et Jean Castex partagent un café en terrasse pic.twitter.com/KbBqYsNmMh — BFMTV (@BFMTV) May 19, 2021

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