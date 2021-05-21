'Trajik bir insan hatası': Avusturya'da yaşlı hastanın yanlış bacağı kesildi

Avusturya'daki bir klinikte 82 yaşındaki hastanın yanlış bacağı ampute edildi. Klinik yetkilileri 'trajik' olarak niteledikleri ve insan hatasından kaynaklanan bu olay için özür diledi, soruşturma başlattı.

Avusturya'da birçok hastalıktan musdarip olan yaşlı bir adamın bacaklarının durumu geçmiş sağlık sorunlarından dolayı kötüleşti. Bu sebeple Çekya sınırına yakın Freistadt Kliniği'ne yatırılan hastanın sol bacağının kesilmesi gerektiğine karar verildi. Ancak doktorlar, bandajları yenilerken sol yerine sağ bacağın kesildiğini fark etti.

​Biz dizi talihsiz olay neticesinde böyle bir olay yaşandığını anlatan medikal direktör Norbert Fritsch, düzenlediği basın toplantısında, "18 Mayıs'ta, kalite garanti standartlarına rağmen, 82 yaşındaki hastanın yanlış bacağının ampute edilmesinden dolayı şoke olmuş durumdayız. Nasıl böyle bir hata yapılabildiğini anlayacağız. Özür diliyorum" dedi.

Yerel gazete Heute'ye göre yaşlı adam hastalığından dolayı yanlış bacağının kesildiğini fark edemedi. Hatanın, ameliyat öncesinde kesilecek bacak işaretlenirken yapıldığı sanılıyor.

Psikolojik yardım almaya başlayan hasta, sol bacağının ampute işlemi için kısa süre içinde yeniden ameliyat olacak.

Having experienced medical services in developing country, reading here in Austria that the doctor amputated the wrong leg of a patient during operation. It reminds me of one prof. Forgot scissors inside.

Ärzte amputierten Patienten in OÖ das falsche Bein https://t.co/GL0ETCCgqE — Doctor Ali (@Doctorzdf) May 20, 2021

​