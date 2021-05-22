Ukrayna lideri Zelenskiy, bazı Rus vatandaşlara yaptırımları süresiz olarak uzattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov dahil bazı Rus vatandaşlarının yanı sıra, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin liderlerine yönelik yaptırımları süresiz olarak uzatma kararını imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan karar metninde, “Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin 14 Mayıs 2021 tarihli ‘Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin (yaptırımların) uygulanması hakkında’ kararının yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir” ifadesi yer alıyor.

Kararın açıklama kısmında, yaptırım uygulanan kişilerin adları yer alıyor. Listede, tek taraflı olarak Ukrayna’dan bağımsızlık ilan eden Donetsk Halka Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Kırım Başkanı Sergey Aksenov’un yanı sıra, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğretim görevlisi Yevgeniy Voronin, Korporatsiya Parus şirketinin kurucusu Aleksey Fedorenko, 1S şirketinin kurucusu Boris Nuraliyev ve bazı diğer Rus vatandaşlarının adları yer alıyor.

Yaptırımlar, Kırım, Donetsk ve Lugansk’ı temsil eden internet kaynaklarına erişimin engellenmesini de içeriyor.