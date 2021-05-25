Dünyada koronavirüs aşısı olan ikinci kişi William Shakespeare hayatını kaybetti

Dünyada Kovid-19 aşısını olan ikinci insan olarak dünya medyasına konu olan William Shakeaspeare'in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Shakeaspeare'in hayatını kaybetme nedeninin uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle olduğu belirtildi.

8 Aralık'ta İngiltere'de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan ve dünyada Kovid-19 aşısı olan ikinci kişi olan William Shakespeare isimli adam, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz edebiyatı denince akla ilk gelen şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in adaşı olması nedeniyle de dünya medyasına konu olan Shakespeare'in uzun süredir tedavi gördüğü Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

BBC, yaşlı adamın uzun süredir devam eden bir hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs — West Midlands Labour (@WMLabour) May 24, 2021

​Koronavirüsünü olan ilk kişi ise 90 yaşındaki Margaret Keenan olmuştu.

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.



Read more about this huge moment in the fight against #COVID19: https://t.co/YVcEqzmsPj pic.twitter.com/oCDV8Sv90X — Sky News (@SkyNews) December 8, 2020

​​İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği bu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.