Merkel, Sisi ile Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştü

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in Sisi ile Ortadoğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Merkel'in İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ara buluculuk yapması nedeniyle Mısır'a teşekkür ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin daha da istikrarlı hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına destek verecekleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.