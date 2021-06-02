İspanya'da etek giyen erkek öğretmenlerden 'Kıyafetlerin Cinsiyeti Yoktur' kampanyasına destek

İspanya'da erkek öğretmenler, bir erkek çocuğun geçen yıl etek giyerek okula geldiği için kayıtlı olduğu okuldan atılmasının ardından, etek giyerek 'Kıyafetlerin Cinsiyeti Yoktur' kampanyasına destek verdi. Ülke genelinde yayılan kampanyaya destek veren öğretmenler, amaçlarının 'hoşgörü ve saygıyı artırmak' olduğunu ifade ettiler.

İspanya'nın Bilbao kentindeki bir ilkokulda geçen yıl etek giydiği için okuldan atılan Mikel Gomez adındaki öğrenci için bazı öğretmen ve öğrenciler destek kampanyası düzenledi.

Toplumsal cinsiyet normlarına ve kalıplarına karşı çıkan öğretmenler, derslerine etek giyerek katıldı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ülke genelinden de destek görüntüleri geldi. '#laropanotienegenero' hashtagi ve 'Kıyafetlerin Cinsiyeti Yoktur' adıyla sosyal medyada yayılan kampanya, kısa sürede oldukça rağbet gördü.

Etek giyerek tepkisini dile getiren Valladolid kentindeki Virgen de Sacedon İlkokulu'ndan Manuel Ortega ve Borja Velazquez adlı 2 öğretmen, etekli görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2 öğretmen, okullarında da benzer bir olayın yaşandığını, bir erkek öğrencinin anime tişörtü giydiği için kendisiyle alay edildiğini söyledi.

Velazquez, yaptığı paylaşımda "Saygı, çeşitlilik, karma eğitim ve hoşgörü konularında eğitim veren bir okuluz. İstediğiniz gibi giyinin! Kampanyaya katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

​El Pais gazetesine demeç veren 2 öğretmen, etek giyme kararlarının sadece viral bir sosyal medya paylaşımı için olmadığını söyledi. Öğretmenler, diğer öğretmenlerin de kampanyaya katılma davetini ileterek amaçlarının 'hoşgörü ve saygıyı artırmak' olduğunu ifade ettiler.

Başka bir öğretmen olan Jose Pinas da geçen yıl sınıfta etek giymeye karar verdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pinas, "20 yıl önce şu an öğretmenlik yaptığım enstitüde cinsel yönelimimden dolayı zulme ve hakarete uğradım" dedi. Pinas, "Derse etekle gittiği için okuldan atılan ve psikoloğa gönderilen öğrenci Mikel'in haklı davasına katılmak istiyorum" diye ekledi.