İspanya'da etek giyen erkek öğretmenlerden 'Kıyafetlerin Cinsiyeti Yoktur' kampanyasına destek

İspanya'nın Bilbao kentindeki bir ilkokulda geçen yıl etek giydiği için okuldan atılan Mikel Gomez adındaki öğrenci için bazı öğretmen ve öğrenciler destek kampanyası düzenledi.
Toplumsal cinsiyet normlarına ve kalıplarına karşı çıkan öğretmenler, derslerine etek giyerek katıldı.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından ülke genelinden de destek görüntüleri geldi. '#laropanotienegenero' hashtagi ve 'Kıyafetlerin Cinsiyeti Yoktur' adıyla sosyal medyada yayılan kampanya, kısa sürede oldukça rağbet gördü.
Etek giyerek tepkisini dile getiren Valladolid kentindeki Virgen de Sacedon İlkokulu'ndan Manuel Ortega ve Borja Velazquez adlı 2 öğretmen, etekli görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 2 öğretmen, okullarında da benzer bir olayın yaşandığını, bir erkek öğrencinin anime tişörtü giydiği için kendisiyle alay edildiğini söyledi.
Velazquez, yaptığı paylaşımda "Saygı, çeşitlilik, karma eğitim ve hoşgörü konularında eğitim veren bir okuluz. İstediğiniz gibi giyinin! Kampanyaya katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Un cole que educa en el respeto, la diversidad, la coeducaión y la tolerancia. ¡Vístete como quieras! Nos sumamos a la inicitiva #LaRopaNoTieneGénero @CEIPVdeSacedon @educacyl @cfievalladolid @FTriangulo @fecylgtb pic.twitter.com/GgnoejXe2N— Borja Velázquez (@borjamusico) April 29, 2021
El Pais gazetesine demeç veren 2 öğretmen, etek giyme kararlarının sadece viral bir sosyal medya paylaşımı için olmadığını söyledi. Öğretmenler, diğer öğretmenlerin de kampanyaya katılma davetini ileterek amaçlarının 'hoşgörü ve saygıyı artırmak' olduğunu ifade ettiler.
Başka bir öğretmen olan Jose Pinas da geçen yıl sınıfta etek giymeye karar verdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pinas, "20 yıl önce şu an öğretmenlik yaptığım enstitüde cinsel yönelimimden dolayı zulme ve hakarete uğradım" dedi. Pinas, "Derse etekle gittiği için okuldan atılan ve psikoloğa gönderilen öğrenci Mikel'in haklı davasına katılmak istiyorum" diye ekledi.
Hace 20años sufrí persecución e insultos xmi orientación sexual en el instituto en el q ahora soy profesor, muchs profes, miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno, Mikel, q ha sido expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/5PEN9vityY— Jose Piñas (@joxepinas) November 9, 2020
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