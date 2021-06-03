Donetsk, Kiev'i Üçlü Temas Grubu'nun yüz yüze görüşmelerini engellemekle suçladı

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Üçlü Temas Grubu’ndaki heyetinin sözcüsü Vladislav Moskovskiy, Kiev yetkililerinin Donetsk ve Lugansk temsilcileriyle yüz yüze görüşmeleri engellemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Üçlü Temas Grubu'ndaki Ukrayna heyetinin sözcüsü Aleksey Arestoviç, Belarus makamlarının Donbass temsilcilerinin Minsk'te gözaltına alınan Nexta Telegram kanalının yöneticisi Roman Protaseviç ile görüşmelerine izin vermeleri halinde, Minsk'in artık Donbass çözüm müzakerelerinin platformu olamayacağını belirtmişti.

Moskovskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna makamları, temas grubunun yüz yüze görüşmelerinin devamını Minsk anlaşmalarıyla ilgili olmayan konulara bağlamaya çalışıyor. Ukrayna heyetinin resmi sözcüsü, ‘Belarus makamları, Donbass temsilcilerinin Protaseviç ile görüşmelerine izin verirlerse, Lukaşenko bundan böyle arabulucu, Minsk de müzakere platformu olamayacak’ şeklinde yeni bir ültimatom verdi" ifadelerini kullandı.

Protaseviç'in Minsk süreciyle hiçbir ilgisi olmadığını hatırlatan Moskovskiy, Arestoviç’in öne sürdüğü şartların, Ukrayna makamlarının Donbass temsilcileriyle Minsk’te yüz yüze görüşmelerin yeniden başlamasını önleme hamlesi olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna tarafı, bu tür saçma açıklamalarla, Batılı ortaklarının çıkarlarına hizmet adına Donbass'ta barışı feda etmeye devam ederek, müzakere krizini daha da ağırlaştırıyor" dedi.