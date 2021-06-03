Kurz: Avrupa'da barış ancak Rusya ile birlikte mümkün

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde verdiği röportajda Avrupa’da barışın ancak Rusya ile diyalog kurulması halinde mümkün olduğunu söyledi.

SPIEF kapsamında Rus basınına konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, fikir ayrılıklarına rağmen AB ile Rusya arasında işbirliği alanlarının olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği ve nükleer silahların yayılmasını önleme konularını tarafların işbirliği yaptığı başlıca alanlar olarak sıralayan Kurz, “Gelecekte farklılıkları açıkça tartışmak, aynı zamanda ortak fayda sağlayan alanlarda işbirliği yapmak da mümkün olmalı. Nihayetinde, ki bu benim için kesinlikle açık, Avrupa’da barış ancak Rusya ile birlikte sağlanabilir, Rusya’ya karşı değil” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın AB’nin en önemli ticari partnerlerinden biri olduğunu belirten Kurz, bugün Rusya pazarında, iki ülkede de istihdam sağlayan yaklaşık 600 Avusturyalı şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kurz, ihracat ve istihdam yaratılmasına odaklı ekonomi alanında ilişkilerin canlandırılmasının başlıca hedefleri olduğunu kaydetti.

Avusturyalı OMV petrol ve doğalgaz şirketinin katkılarıyla uygulanan Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesinin inşasına değinen Kurz, ABD tarafından projede yer alan şirketlere karşı bir tehdidin gelmemesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurz, şunları dile getirdi:

“Almanya gibi biz de Kuzey Akımı-2’yi desteklemeye devam ediyoruz, zira bu proje bizim ekonomik çıkarlarımızı karşılıyor. Kuzey Akımı-2 enerji tedarik güzergahlarımızın çeşitlendirilmesine ve böylece Avrupa’da enerji güvenliğinin sağlanmasına hizmet ediyor.”