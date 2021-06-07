Yolcuları rahatsız eden sarhoş İngiliz askerlerin Estonya'da trenden indirilmesinde de 'Rusya parmağı buldular'

Sarhoş 6 İngiliz askeri, Estonya’nın Rusya ile olan sınırından 30 kilometre uzaklıkta trenden indirildi. Yaşananlarla ilgili Rusya’ya, NATO’nun eylemlerini itibarsızlaştırmaya çalıştığı suçlaması yöneltildi. Daily Mirror’ın aktardığı olayı Rus ajanların ayarlamış olabileceği iddia edildi.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, yolcuların sarhoş oldukları ve bağırıp başkalarını rahatsız ettiği konusunda şikayette bulunmasının ardından, tüm uyarılara rağmen yaptıklarına son vermeyen 6 İngiliz askeri trenden indirildi.

Estonya’nın Jogeva kasabasında polis, askerleri gözaltına alarak NATO askeri polisine teslim etti. Mevcut bilgilere göre, askerler disiplin cezasına çarptırılacak.

Ancak Rusya sınırları yakınlarında gerçekleşen olayın ‘askerlerin durumundan faydalanan Rus istihbarat ajanları’ tarafından ayarlanmış olabileceği iddia edildi. Savunma istihbaratı firması Janes’in Rusya uzmanı Bruce Jones, “Bu ciddi olay Putin’in ajanları tarafından kasıtlı olarak ayarlanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

NATO’dan İngiliz askerleri mayıs ayında da Estonya’nın bir kentinde bölge sakinleri ile kavga etmişti.