Ukrayna ordusundan Kırım sınırında tatbikat

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kırım sınırı yakınında yer alan poligonlardan birinde savaş mühendislerinin tatbikatının gerçekleştiği ifade edildi.

Tatbikatta, tanksavar mayınların döşenmesi ve sınırların kamufle edilmesi görevlerinin yerine getirildiği ifade edilirken istihkam erlerinin, mayın döşeyicilerini kullanarak yer altında ve üstünde olmak üzere karada tanksavar mayınlar döşeme tatbikatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ukrayna askerleri düzenli olarak Rusya sınırı yakınlarında tatbikatlar düzenliyor.

Geçen hafta deniz çıkarmasına karşı sahil savunma tatbikatı, mayıs sonlarında da topçu tatbikatı düzenlemişti.