Ukrayna, Rusya'da 'savaş tazminatı' talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, hükümetin 2024 Dış Politika Stratejisi’ni onayladığını açıkladı.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklediğimiz oldu. Hükümet, 2024 Dış Politika Stratejisi’ni onayladı. Diğer kurumlar, uzmanlar ve kamuoyu ile birlikte çok çalıştık. Bu, Ukrayna’nın dış politikası ile ilgili bu düzeydeki ilk stratejik belge" ifadelerini kullandı.

Дочекалися🥳 Уряд погодив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 2024. Ми багато працювали над нею разом з іншими інституціями, експертами, громадськістю. Перший в історії стратегічний документ такого рівня щодо зовнішньої політики України. Очікую затвердження РНБО. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 9, 2021

Stratejinin metni, hükümetin resmi internet sitesinden yayınlandı. Stratejinin bir bölümü, Rusya ile ilişkileri konu alıyor.

Belgeye göre Kiev, 'geniş uluslararası koalisyonun desteğiyle Rusya'nın saldırgan politikasına son verme ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama' amacıyla Moskova'ya yönelik baskı ve çevreleme politikasını güçlendirme niyetinde.

Belgede, ayrıca 'geçici işgali sonucu Ukrayna'ya verilen zararın tazmin edilmesi ve diğer savaş tazminatları' maddesi yer alıyor.

Daha önce Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi şartları arasında, Moskova'nın Kırım'ı 'iade etmesi' ve Donbass'tan 'çıkması' sonrasında savaş tazminatı ödemesi gerektiğini söylemişti.