İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

İtalya’nın güneyindeki Sicilya bölgesinin Katanya kenti yakınlarındaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe yenisi eklendi.

Ülkenin güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.