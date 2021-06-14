Macron: Erdoğan, bana yabancı savaşçıların Libya'dan çıkmasını istediğini doğruladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya topraklarında operasyon yürüten paralı askerlerin ve yabancı milislerin en kısa sürede çekilmesi gerektiği konusundaki arzusunu bana doğruladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yabancı paralı askerlerin en kısa sürede Libya topraklarından çekilmesini istediğine dair güvence verdiğini söyledi.

Yabancı paralı savaşçıların çekilmesi için çalışma konusunda Erdoğan’la anlaştıklarını ifade eden Macron, "Bu sadece ikimize bağlı değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmemizde, Libya topraklarında operasyon yürüten paralı askerlerin ve yabancı milislerin en kısa sürede çekilmesi gerektiği konusundaki arzusunu bana doğruladı" dedi.