Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus heyetinin kalacağı otele geldi.
Basın mensuplarıyla karşılaşan Lavrov, "Müzakerelerden önce ruh haliniz nasıl?" sorusuna "Muhteşem!" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cenevre'de:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 15, 2021
- Müzakerelerden önce ruh haliniz nasıl?
- Muhteşem!https://t.co/nDUEXjwcT7 pic.twitter.com/M743uIHbpY
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