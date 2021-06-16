Estonya’da 2035’ten sonra Rus okulları finanse edilmeyecek

Rusça yayın yapan Radio 4'e konuşan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Estoncayı geliştirme programı, en geç 2035'te, Estonca eğitime geçişi öngörüyor. Bu yıldan sonra Rusça eğitim veren okullara devlet veya yerel yönetimlerin bütçesinden finansman sağlanmayacak" dedi.

Estonca okul eğitiminin, çocuk ve gençlerin Estonya kültürüne ve değerler sistemine entegrasyonunu sağlayacağını ve herkese sosyal ve iş yaşamına katılma, bir sonraki eğitim aşamasında öğrenimine devam etme konusunda eşit fırsatlar vereceğini söyleyen Kallas, "Hiç kimsenin Rusça konuşan topluluğa baskı yapmak veya Rusça konuşan topluluğu göz ardı etmek gibi bir niyeti yok" ifadelerini kullandı.

Estonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın, eylem planı hazırlamak için tüm sorunları dikkate almaya çalıştığını anlatan Estonya Başbakanı, şöyle devam etti: "Sorunların olduğu ortada. Kimse zorla bir şey yapmak istemez. Sorunlar dikkate alınmalı. Üstelik kimse çocuklardan yüzde 100 Estonyalı yapmak istemiyor. Rusça eğitim veren anaokulları ve okullar 2035’te sonra da kalacak ama devlet veya yerel yönetimlerin bütçesinden finanse edilmeyecek."