Annesini öldürüp cesedini yiyen İspanyol'a 15 yıl hapis cezası

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, 66 yaşındaki annesi Maria Soledad Gomez'i öldürüp kalıntılarını yemek suçuyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Duruşmada, Gomez'e annesini en az 15 gün boyunca yiyip bazılarını köpeğine yediren Gomez'e 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, 'cesedin kutsallığına saygısızlıktan' ise 5 ay ceza aldı.

Olayın ayrıntılarına göre, Gomez annesini boğdu, ardından onu yatak odasına sürükledi ve burada 'cesetten kurtulmak için' testere ve iki mutfak bıçağı kullanarak onu kesti.

Gomez ayrıca, yaklaşık 15 gün boyunca kalıntıları yedi ve diğer parçaları evin etrafındaki çeşitli plastik kaplarda ve buzdolabında sakladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise, konuyla ilgili ifade veren bir polis, Gomez'in kalıntıların bir kısmını çiğ yediğini itiraf ettiğini söyledi.