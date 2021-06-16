Ukrayna’dan Batı’ya: Desteği keserseniz Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurarız

AFP, Reuters ve AP’den gazetecilere konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı, Donbass’taki krizin çözümünde Ukrayna’ya desteği keserse, sorunu çözmek için Avrupa’daki en güçlü orduyu kurmaları gerekeceğini söyledi.
Ukrayna lideri, “İnsanlar bilim insanı olmayı, ülkelerini teknolojik anlamda geliştirmeyi düşünmek yerine, ailesini, evini nasıl koruyacaklarını düşünecek” dedi.
Şu anda Ukraynalıların Donbass’ta NATO ve AB’nin desteklediği aynı prensipler için öldüğünü belirten Zelenskiy, Avrupa ülkelerini duruma müdahale etmemeleri durumunda sınırları yakınlarında yeni krizlerin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.
Rus uzman: Popülist bir açıklama
Leonkov, askeri sanayi olmadığında tüm silahların yurtdışından alınması gerekeceğini, bunun da masrafı artıracağını belirtti.
Leonkov, “Sübvanse edilen bir ekonomi ile, artan devlet borcu ile Ukrayna kısa süre sonra büyük bir ordunun varlığını sürdüremez” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)