Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı ülkelerinin Donbass’taki krizin çözümü konusunda ülkesine desteğine son vermesi halinde, Kiev’in sorunu kendi kendine çözmek için Avrupa’daki en güçlü orduyu kurması gerekeceğini ifade etti.

AFP, Reuters ve AP’den gazetecilere konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı, Donbass’taki krizin çözümünde Ukrayna’ya desteği keserse, sorunu çözmek için Avrupa’daki en güçlü orduyu kurmaları gerekeceğini söyledi.

Zelenskiy, insani anlamdaki potansiyelini kullanarak teknik ve askeri anlamda üstünlük elde edebileceklerini, ancak bunun pek iyi bir yanı olmadığını kaydetti.

Ukrayna lideri, “İnsanlar bilim insanı olmayı, ülkelerini teknolojik anlamda geliştirmeyi düşünmek yerine, ailesini, evini nasıl koruyacaklarını düşünecek” dedi.

Şu anda Ukraynalıların Donbass’ta NATO ve AB’nin desteklediği aynı prensipler için öldüğünü belirten Zelenskiy, Avrupa ülkelerini duruma müdahale etmemeleri durumunda sınırları yakınlarında yeni krizlerin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Rus uzman: Popülist bir açıklama

Konuyla ilgilideğerlendirmede bulunan Rus askeri uzmanise “Bu popülist bir açıklama, zira Avrupa’daki en güçlü orduyu kurmak için en azından iki şeye sahip olmak gerek. Bunlardan biri orduyu destekleyecek bütçe, diğeri de bu orduyu modern silahlarla donatmayı sağlayacak askeri sanayi” ifadelerini kullandı.

Leonkov, askeri sanayi olmadığında tüm silahların yurtdışından alınması gerekeceğini, bunun da masrafı artıracağını belirtti.

Leonkov, “Sübvanse edilen bir ekonomi ile, artan devlet borcu ile Ukrayna kısa süre sonra büyük bir ordunun varlığını sürdüremez” dedi.