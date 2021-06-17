Bin Ladin'in yeğeni, Cenevre'de protesto gösterisi düzenledi: 'Trump kazandı'

© Fotoğraf : Twitter Usame Bin Ladin'in yeğeni: Sadece Trump, ABD'yi başka bir 11 Eylül'den koruyabilir yeğeni Noor Bin Ladin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin gerçekleştiği Cenevre'de protesto gösterisi düzenledi.

Dün gerçekleşen zirvenin yapıldığı saatlerde bir teknede görülen Noor Bin Ladin, "Trump kazandı" yazılı poster salladı.

Protestoyla ilgili Instagram hesabından da açıklamalarda bulunan Bin Ladin, polisin kendisini 'tutuklamakla tehdit ettiğini' iddia etti ve paylaştığı fotoğrafa da "İsviçre dünyanın bunu görmesini istemiyor" yazdı.

Eyleminin videosunu da yayınlayan Bin Ladin'in, görüntülerde polise "Beni tutuklayacak mısın? Sana işaretleri vermezsem, beni tutuklayacak mısın? 2020 seçimlerini Donald Trump kazandı ve burada İsviçre'ye girmemize izin yok mu?" dediği görüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Noor Bin Ladin (@realnoorbl)'in paylaştığı bir gönderi

Donald Trump destekçisi olduğunu her fırsatta dile getiren Bin Ladin, daha önce yaptığı bir açıklamada da "2015'in ilk günlerinde aday olacağını açıkladığından beri Başkan Trump'ın destekçisiyim. Uzaktan izledim ve bu adamın kararlılığına hayranım. Yeniden seçilmeli... Sadece Amerika'nın değil, bir bütün olarak Batı medeniyetinin geleceği için hayati önem taşıyor" demişti.

Today in WTF: Noor bin Laden, Osama bin Laden's niece, protests the Biden-Putin summit in Geneva with a "Trump Won" flag. pic.twitter.com/pwVW0rsh8A — The Recount (@therecount) June 16, 2021

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