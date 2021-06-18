İsviçre Cumhurbaşkanı Parmelin: Putin'in her şeyi direkt söylemesini takdir ediyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ilk zirveye ev sahipliği yapan İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, Rus liderin her şeyi direkt söylemesini takdir ettiğini belirtti.

RTS televizyonuna demeç veren Parmelin, Putin-Biden zirvesinde edindiği kişisel izlenimleri anlattı.

Parmelin, "Joe Biden ve Vladimir Putin beş dakika sohbet etti ve ben hemen onların arasında her şeyin iyi gittiğini hissettim" dedi.

İsviçreli lider, Rus meslektaşının açık sözlülüğüne dikkat çeken Parmelin, "Vladimir Putin, dolambaçlı ifadeler kullanmayan biri. Sözleri, doğrudan amaca yönelik. Bu özelliğini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.