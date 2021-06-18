Macron'dan AB'ye Rusya ile ilişkilerde ortak kurallar geliştirme çağrısı

Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile ilişkilerde ortak kurallar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, "Komşumuzla ilgili genel önlemler üzerinde düşünmek, provokasyonlara dayanışma içinde tepki vermek, ama özellikle iş birliğine yönelik yaklaşımları belirtmek için Rusya konusuna dönüyoruz. Sürekli olarak provokasyonlarla, yeni çatışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Rusya ile ilişkilerde ortak kurallar geliştirme ihtiyacını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Macron, Avrupa'da yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi için Rusya ile diyaloğa ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, bunun Avrupa kıtasındaki barışın anahtarı olduğunu dile getirmişti.