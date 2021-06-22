Merkel'in ikinci doz koronavirüs aşısı Moderna oldu

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel birkaç gün önce ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.
İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan'da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel'e ikinci aşı olarak Moderna uygulandığı belirtildi.
German Chancellor Angela Merkel got her second coronavirus vaccine dose, a government spokesperson has announced, saying that she received a Moderna jab a few days ago, after getting an AstraZeneca shot on April 16.— DW News (@dwnews) June 22, 2021
Also this time, she did not roll up her sleeve for a photo. pic.twitter.com/NjLZKPkIng
Merkel, ilk aşısını yaptırdıktan sonra Twitter'da şu mesajı paylaşmıştı:
"Aşılama kampanyasına katılan ve aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum. Aşılama, pandeminin üstesinden gelmenin anahtarıdır."
Öte yandan, ülkede 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
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