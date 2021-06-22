Merkel'in ikinci doz koronavirüs aşısı Moderna oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdığı açıklandı. İlkinde Astrazeneca ile aşılanan Merkel'e ikinci doz olarak Moderna aşısı yapıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) hükümet sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Merkel birkaç gün önce ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

İlk doz Kovid-19 aşısını 16 Nisan'da AstraZeneca ile yaptıran 66 yaşındaki Merkel'e ikinci aşı olarak Moderna uygulandığı belirtildi.

German Chancellor Angela Merkel got her second coronavirus vaccine dose, a government spokesperson has announced, saying that she received a Moderna jab a few days ago, after getting an AstraZeneca shot on April 16.



Also this time, she did not roll up her sleeve for a photo. pic.twitter.com/NjLZKPkIng — DW News (@dwnews) June 22, 2021

​Merkel, ilk aşısını yaptırdıktan sonra Twitter'da şu mesajı paylaşmıştı:

"Aşılama kampanyasına katılan ve aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum. Aşılama, pandeminin üstesinden gelmenin anahtarıdır."

Öte yandan, ülkede 42 milyon 540 bin 863 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 274 bin 154 kişiye de ikinci dozu yapıldı.