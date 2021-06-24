Kayıt
14:26 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çekya'da polisin diziyle ensesine bastırdığı kişi hayatını kaybetti, polis 'George Floyd' suçlamalarını reddetti

    © Fotoğraf : YouTube/Romea TV
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044809509_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_68c54a5b20aa3e7bfb52355fdeb976b3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202106241044809613-cekyada-polisin-diziyle-ensesine-bastirdigi-kisi-hayatini-kaybetti-polis-george-floyd-suclamalarini/

    Çekya'nın Teplice şehrinde polisin gözaltına alırken dirseğiyle ensesine bastırdığı Roman vatandaşı hayatını kaybetti. Müdahale sırasında çekilen görüntüler akıllara ABD'de polis tarafından aynı şekilde öldürülen George Floyd'u getirirken, polis yetkilileri suçlamaları kabul etmedi.

    Geçen cumartesi günü, Teplice'de vatandaşlar sokakta park halindeki araçlara zarar veren kişiler olduğu ihbarında bulunarak olay yerine polis çağırdı. 

    Bölgeye gelen polis, 46 yaşındaki Roman vatandaşı Stanislav Tomas'ı yere yatırarak dakikalarda ensesine diziyle bastırdıktan sonra adama kelepçe takarak gözaltına aldı. 

    Çevredekiler tarafından polisin sert müdahalesi kayıt altına alınırken, bir vatandaşın 'Onu boğacaklar' diye bağırdığı duyuldu. 

    Tomas, kelepçelendikten sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti. 

    Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, olayın geçen sene ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd'u anımsattığını belirterek polis teşkilatına tepki gösterdi. 

    Tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Çekya Polis Teşkilatı, müdahalenin farklı açıdan çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak ölümden sorumlu olmadıklarını ve Tomas'ın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. 

    İçişleri Bakanı Jan Hamacek de polise destek vererek memurların uyuşturucu etkisi altındaki kişilere müdahale edebileceğini söyledi.

    Ülkede en büyük ulusal azınlık konumda bulunan Roman vatandaşlarını temsil eden örgütler ise, olayın Çek makamları tarafından nasıl muamele gördüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. 

    Roman derneği Romanonet'in yöneticisi Michal Miko, olayı 'vahşetin zirvesi' olarak değerlendirdi ve "Elleri arkasından kelepçeli olarak tutuklandıysa, neden sonraki üç dakika boyunca üzerine dizleriyle bastırdılar?" dedi. 

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein ise olayda 'George Floyd'un öldürülmesiyle bariz paralellikler' olduğunu söyledi ve "tam, bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu.

    ​Hükümet tarafından daha önce yayınlanan rapora göre, ülkede 245 bin 800 Roman yaşıyor. Bu sayı Çekya nüfusunun yüzde 2.3’üne eşit. 

    Çekya'da Roman nüfusunun onlarca yıldır ayrımcılık ve ırkçılıkla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Ülkede 1972 -1992 yılları arasında binlerce kadın zorla kısırlaştırılmıştı. 

     

    Etiketler:
    ABD, George Floyd, Polis müdahalesi, Polis, Çekya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet