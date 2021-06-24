Çekya'da polisin diziyle ensesine bastırdığı kişi hayatını kaybetti, polis 'George Floyd' suçlamalarını reddetti

Geçen cumartesi günü, Teplice'de vatandaşlar sokakta park halindeki araçlara zarar veren kişiler olduğu ihbarında bulunarak olay yerine polis çağırdı.

Bölgeye gelen polis, 46 yaşındaki Roman vatandaşı Stanislav Tomas'ı yere yatırarak dakikalarda ensesine diziyle bastırdıktan sonra adama kelepçe takarak gözaltına aldı.

Çevredekiler tarafından polisin sert müdahalesi kayıt altına alınırken, bir vatandaşın 'Onu boğacaklar' diye bağırdığı duyuldu.

Tomas, kelepçelendikten sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, olayın geçen sene ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden George Floyd'u anımsattığını belirterek polis teşkilatına tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Çekya Polis Teşkilatı, müdahalenin farklı açıdan çekilmiş bir görüntüsünü paylaşarak ölümden sorumlu olmadıklarını ve Tomas'ın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Jan Hamacek de polise destek vererek memurların uyuşturucu etkisi altındaki kişilere müdahale edebileceğini söyledi.

Ülkede en büyük ulusal azınlık konumda bulunan Roman vatandaşlarını temsil eden örgütler ise, olayın Çek makamları tarafından nasıl muamele gördüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Roman derneği Romanonet'in yöneticisi Michal Miko, olayı 'vahşetin zirvesi' olarak değerlendirdi ve "Elleri arkasından kelepçeli olarak tutuklandıysa, neden sonraki üç dakika boyunca üzerine dizleriyle bastırdılar?" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Avrupa Medya Direktörü Andrew Stroehlein ise olayda 'George Floyd'un öldürülmesiyle bariz paralellikler' olduğunu söyledi ve "tam, bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu.

​Hükümet tarafından daha önce yayınlanan rapora göre, ülkede 245 bin 800 Roman yaşıyor. Bu sayı Çekya nüfusunun yüzde 2.3’üne eşit.

Çekya'da Roman nüfusunun onlarca yıldır ayrımcılık ve ırkçılıkla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Ülkede 1972 -1992 yılları arasında binlerce kadın zorla kısırlaştırılmıştı.