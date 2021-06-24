Avrupa Uzay Ajansı'na astronot programı için 22 binden fazla başvuru yapıldı

'Spacenews' internet sitesinde yer alan haberde, başvuru sayısının en son 2008'de düzenlenen programa kıyasla 3 kat arttığı belirtildi.

Yeni astronot sınıfında yer almak için 5 bin 419'u kadın 22 bin aday başvuru yaptı.

ESA'nın insan kaynakları uzmanları, başvuranlar arasından ilk etapta 1500 adayı psikolojik değerlendirme için çağıracak. Adaylar psikolojik değerlendirmenin ardından 4 aşamalı bir eleme sürecine tabi tutulacak.

Eleme sürecinin sonunda 4 ila 6 kişiden oluşması planlanan yeni astronot sınıfı belirlenecek.

ESA'da halen 2 Alman, 2 İtalyan, 1 İngiliz, 1 Fransız ve 1 Danimarkalı astronot görev yapıyor. ESA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dönüşümlü görev yapan ekiplerde yer alıyor.