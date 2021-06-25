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    AB liderler zirvesinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki sohbet anı

    Merkel, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi için ilave 3 milyar euro vereceğini açıkladı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Türkiye ile Gümrük Birliği ve sığınmacı anlaşmalarının güncellenmesini gündemine alan dünkü AB zirvesinin ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesi için 3 milyar euroluk ilave paket çıkarmayı planladığını duyurdu.

    Avrupa Komisyonu'nun Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye 3 milyar euro ek kaynak aktarılması önerisini kabul ederek süreci başlattığını belirten Şansölye Angela Merkel, "Bugün Türkiye ile ilişkiler konusunda kapsamlı bir tartışma yürüttük. Komisyon bize sığınmacı anlaşmasını ne şekilde uzatabileceğimiz konusunda bir rapor sundu. Biz bu raporu kabul ettik" dedi.

    AB liderler zirvesinin Komisyon'a sığınmacı paketi için gecikmeksizin nihai önerilerini sunma çağrısı yaptığını, ardından bunların resmi olarak onaylanacağını söyleyen Almanya Başbakanı, Türkiye'ye 3 milyar euroluk ek kaynak aktarımının yanısıra Suriyelilere evsahipliği yapan Ürdün ve Lübnan'a da para verileceğini duyurdu.

    Zirve öncesi Komisyon toplam 2024'e dek 5.7 milyar euroluk destek paketi önermiş, bunun 3.5 milyar eurosunun Türkiye'ye verilmesini öngörmüştü. Daha önce zaten Türkiye'ye bu yıl için 500 milyon euro verilmesi onaylanmıştı.

    Sığınmacı anlaşması olarak anılan 18 Mart 2016 Mutabakatı kapsamında AB, Türkiye'deki 3.7 milyon Suriyeli için Ankara'ya 6 milyar euro ödeme sözü verdi. Bu paranın ya büyük miktarı verilmiş ya da verilme süreci onaylanmış durumda. Ankara uzun zamandır AB'den yeni ödeme istiyor. AB de karşılığında Yunan adalarına yeni gelen sığınmacı ve göçmenler için de Türkiye'den geri kabul talep ediyor. 

    AB zirvesi sonuç bildirisinde bir yandan sığınmacıların üçüncü ülkeler tarafından siyasi amaçlar için araç olarak kullanılmasına yönelik her türlü girişim kınanıp reddedilirken, diğer yandan sığınmacı akınının kaynağı veya transit ülke konumundaki öncelikli devletlere verilen somut desteğin bir an önce artırılması ve buna yönelik hem daha fazla destek hem de somut zaman çizelgeleri içeren eylem planlarının 2021 sonbaharında sunulması için Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e çağrıda bulundu.

    Sığınmacı anlaşması kapsamındaki Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi taahhüdü de zirve gündemindeydi. Bu vaat, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette muhaliflere karşı sert uygulamaları gerekçe gösterilerek Brüksel tarafından hayata geçirilmemişti. Son aylarda iki taraf arasında bu konuyla ilgili görüşmeler yeniden başladı.

    Türkiye ile Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarına devam edileceğini duyuran Merkel, Ege ve Akdeniz'de düşen gerilime atıfla, bunun karşılığında Ankara'dan yapıcı tutumuna devam etmesini istediklerini belirterek "Şu an Akdeniz'deki ilişkilerde de bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz" dedi.

    AB zirvesi sonuç bildirisinde Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik yetkilendirme için ön teknik görüşmelerin başladığı açıklandı. Ancak mevcut Gümrük Birliği'nin uygulanmasındaki zorlukların ele alınması ve tüm üye devletlerce etkin şekilde uygulaması ihtiyacı da dile getirildi.

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