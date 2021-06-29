Merkel, itirazlara rağmen Rusya-AB zirvesi önerisini gündemde tutmayı sürdürüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB zirvesinde destek bulmamasına rağmen Rusya-AB zirvesi yapılmasının birkaç konuda faydalı olacağını ifade etti.

Angela Merkel, geçen haftaki AB zirvesinde Rusya-AB zirvesine itirazlar gelmesine rağmen Moskova'yla yapılması önerilen görüşmeleri gündemde tutmaya devam ediyor.

Berlin'de Alman ve Fransız vekillerle yapılan görüşme sırasında konuşan Merkel, kendisinin önerdiği Rusya-AB zirvesinin sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e siber saldırıların verimli ilişkiler için zemin oluşturmayacağını söylemek için değil, birkaç konuda faydalı olacağını belirtti.

Merkel, "Bu konuları sadece kendi aramızda konuşmaktansa Rusya Devlet Başkanı'nın dikkatine sunmanın ve böyle bir zeminde verimli ilişki olamayacağını söylemenin daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

AB liderleri, Brüksel'deki zirvede Polonya ve Baltık ülkelerinin itirazları nedeniyle Berlin ve Paris'in Rusya-AB zirvesi yapılması önerisini geri çevirmişti.

Cuma günkü açıklamasında AB ile Rusya arasında zirve düzenlenmesine yönelik bir anlaşmaya varılmadığını belirten Merkel, Avrupa'daki liderlerin daha fazla cesaret göstermesi gerektiğini kaydetmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Brüksel’le iş ilişkileri geliştirmekle ilgilendiğini, AB’nin Rus liderin katılımıyla bir zirve gerçekleştirilmesi fikrine karşı çıkmasını üzüntü ile karşıladıklarını ifade etmişti.