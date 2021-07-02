Orban'dan 'Ya LGBT'ye saygı göster ya da AB'yi terk et' diyen Hollanda Başbakanı'na sömürgecilik suçlaması

Eşcinselliği teşvik olarak yorumlanabilecek materyallerin okullarda kullanmasını yasaklayan yasa çıkardığı için geçen haftaki AB zirvesinde diğer liderler tarafından cızbız yapılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, karşı saldırıya geçti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban kendisine "Ya LGBT haklarına saygı göster ya da AB'yi terk et" resti çeken Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Hollanda'nın sömürgeci dönem zihniyetini devam ettirmekle suçladı.

Macaristan devlet radyosuna konuşan sağcı başbakan "Bu sömürgeci yaklaşımdır. Başka bir ulus, başka bir ülkenin yasaları hakkında neyi söyleyebilecekleri, neyi söyleyemeyecekleri konusunda hiç düşünmüyorlar" dedi.

Mahkum edilmiş pedofillerin cezalarının artırılmasına yönelik yasanın 18 yaşından küçüklere eşcinselliğin tasvir ve teşvik edilmesini yasaklayan maddesinden ötürü LGBT karşıtı olduğu eleştirilerini reddeden Orban, "Bu eşcinselliğe karşı değil, çocuklarla ebeveynlerinin haklarının korunmasıyla ilgili" açıklamasını getirdi.

Gelecek yılki genel seçimler öncesi Macaristan'ın geleneksel Hıristiyan değerlerini Batı liberalizmden korumayı amaçladığını söylediği icraatlarını tırmandıran Orban, medya, yargı ve göçmenlere yönelik kısıtlayıcı maddeleri de olan yasayı iptal etmesi için AB'nin yoğun baskısı altında.

AB üyesi 27 ülkeden 17'sinin liderleri, LGBT haklarını koruma kararlılığını teyit ettikleri bir mektuba imza attı. AB zirvesinin ardından Macaristan'ın 15 Haziran'da çıkardığı yasayı eleştirirken, 'kültür savaşı, medeniyetler savaşı' benzetmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diğer yandan Budapeşte'nin AB üyeliğinden çıkarılmasını reddedip birliğin hukuki mekanizmalarının çalıştırılarak cezalandırılmasını istedi.

Hollanda Başbakanı Rutte ise gazetecilere şöyle konuştu:

"Bunun olamayacağına dair gerçekten güçlü, derin bir hissimiz var. Bu değerlerimizle ilgili; biz bunun için varız. (Orban'a) dedim ki, 'Bunu durdurmalısınız, yasayı geri çekmelisiniz. Eğer hoşlanmıyorsanız ve gerçekten Avrupa değerlerinin sizin değerleriniz olmadığını söylüyorsanız, o zaman Avrupa Birliği'nde kalıp kalmamayı düşünmelisiniz'.