Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası

Siyasi aktivist ve komedyen olan Fransız Dieudonne M'Bala, Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep etmişti. Yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından 4 ay hapis ve toplam 15 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Siyasi aktivist ve komedyen M'Bala, başkent Paris'te görülen ilk davasında, Eylül 2020'de yayımlanan bir videoda, bakanlıklar arası anti-LGBT nefreti, anti-semitizm ve ırkçılık karşıtı delege Frederic Potier'e 'resmi görevliye kamuya açık şekilde hakaretten' yargılandı. Mahkeme, M'Bala'ya 10 bin avro para cezası verdi.

Komedyen, ikinci davasında ise Mayıs 2020'de yayımlanan 2 videoda, anti-semitik mahiyette kamuya açık hakaret ile insanlığa karşı suçları tanımama suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

M'Bala'nın avukatı davaları temyize götüreceklerini bildirdi.

M'Bala'ya, ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, Mart 2019'da yayımlanan bir videoda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca komedyenin 3 bin euro tazminat ve 2 bin avroya yakın mahkeme masraflarını da ödemesine hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, önceki hafta komedyen hakkında, gösterilerinin kayıt dışı gelirlerinden 1 milyon avrodan fazla parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis ve 300 bin avro hapis cezasını onamıştı.