Koronavirüse yakalanan Lüksemburg Başbakanı Bettel, hastaneye kaldırıldı

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.