İngiltere Prensi Charles favori şarkılarını açıkladı: Çalma listesi Spotify’da yayınlanacak

Prens Charles, NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) personeline ve gönüllülerine destek olmak için hastane radyosunda özel programanıda en sevdiği şarkıları paylaştı. 13 şarkılık çalma listesi Spotify’da yayınlanacak.

NTV'nin haberine göre bir saatlik program, corona virüs pandemisine müdahale etmeye yardımcı olan insanları kutlamak için hastane radyo istasyonlarından oluşan Hastane Yayıncılığı Derneği için kaydedildi.

Prens Charles, favori şarkılarını açıklarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.

Prens Charles’ın hazırladığı şarkı listesi, Güney Afrika, İskoçya, Fransa ve İrlanda’dan sanatçıların şarkılarıyla çeşitlilik gösteriyor.

Galler Prensi’nin seçtiği şarkıların tamamı şu şekilde: