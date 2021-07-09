Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: TürkAkım'ın Macaristan'a uzatılması tarihi başarı

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Macaristan'ın doğalgaz taşıma sisteminin TürkAkım ile birleşmesinin Sırbistan ve Macaristan'ın tarihi başarısı olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan'ı ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Birkaç gün önce doğalgaz boru hatlarımızı birleştirdik. Bununla gurur duyuyorum. Bu, Sırbistan ve Macaristan’ın tarihi başarısı" ifadelerini kullandı.

Sırp lider, "TürkAkım'ın devamı olan Balkan Akım’ın yapımı veya ülkelerimizin başka doğalgaz hatlarının birleşmesi ile ilgili anlaşma yaptığımızda, Viktor Orban, doğalgaz Ukrayna ve Macaristan üzerinden gelirken onlar Sırbistan’dan transit parasını aldıklarını, şimdi de Sırbistan’a transit parasını ödemeye hazır olduklarını ve bunu sorun olarak görmediklerini söyledi" dedi.

TürkAkım'ın Sırbistan üzerinden geçen 402 kilometrelik kısmı, 4 Temmuz Pazar günü Macaristan doğagaz taşıma sistemine bağlanmıştı.

'Srbiyagaz' devlet şirketinin direktörü Duşan Bayatovic, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rus doğalgazının TürkAkım'ı üzerinden Macaristan ve oradan da Avrupa'ya sevkiyatın 1 Ekim'de başlayacağını dile getirmişti.