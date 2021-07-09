Hasta numarası yapıp maça gitti, işinden oldu

İngiltere ve Danimarka arasında oynanan yarı final maçı, fanatik bir kadını işinden etti. Son anda arkadaşından gelen bileti reddedemeyen kadın, maça gidebilmek için hasta numarası yapıp işten izin aldı. Ancak olaylar planlandığı gibi gitmedi ve gol heyecanı tüm ekranlara yansıyınca olanlar oldu.

İngiltere’nin Bradford bölgesinde yaşayan bir kadın, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 'yarı final maçı nedeniyle' işinden oldu.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmadan önce maça bir bilet elde eden Nina Farooqi, hasta numarasını yapıp işten izin aldı. Ancak Farooqi'nin hesaba katmadığı bir olay oldu.

How far would you go for a chance to see #ENG make it to the #EURO2020 final?



Meet the woman who pulled a sickie to go to Wembley... and got sacked | @molly_mcelweehttps://t.co/NENz9ZZw6f — Telegraph Women’s Sport (@WomensSport) July 8, 2021

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Futbolcu Harry Kane, Danimarka’nın ağlarını salladıktan sonra Farooqi’nin arkadaşıyla birlikte yaptığı tezahürat kameralara yansıdı. O arada maçı izleyen Farooqi’nin patronları, hasta numarası yapan çalışanını golü kutlarken gördü.

'Futbol benim hayatım'

The Telegraph'a konuşan kadın, "Karışık duygular, finale geldim. Ben hala mutluluktan uçuyorum ancak işimi de kaybettim. Arkadaşım iş yerindeki çekilişten maç bileti kazandı. Ben de maça gidebilmek için her şeyi yapacağımı biliyordum. Böyle bir teklifi reddetmemin imkanı yoktu” dedi.

"Bu, 1996 yılından beri olmamıştı" diyen kadın, "Gareth Southgate, penaltıyı kaçırdığında, annemin kanepesinde ağladığımı şimdiki gibi hatırlıyorum. İşte içimdeki futbol hayranı bunu yapamazdı. Futbol benim hayatım" diyerek nedeni maça gittiğini anlattı.

Nasıl yakalandı?

Futbol fanatiği olan kadın, personel sayısının az olması nedeniyle işten izin alabileceğini düşünmedi ve bu yüzden böyle bir yola başvurdu. Böyle yaparak, paçayı kurtarabileceğini düşünen kadın, devre arasında telefonunu kontrol ettiğini, numarasının ortaya çıktığını anladı.

"Biz tüm haberlerdeydik. dünyadaki her televizyonun ekranında benim yüzüm vardı. Amerika ve Avustralya'dan arkadaşlarım beni gördüklerini söyledi" diyen Farooqi, fotoğrafının ünlü sunucu Stacey Dooley'nin Instagram sayfasında bile paylaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Telefonum susmadı. Tüm dünya beni kurarken görmüştü. Mantıklı yanım, ‘Bu durumun sonunda bana ters tepecek mi?’ diyordu.”

'Biraz pişmanlık var ama bir daha olsa yine yaparım'

İlk trenle dönmesine rağmen Farooqi, işinden oldu. "Bana maçta olduğumu gördüklerini söylediler. Bunu neden yaptığımı dürüstçe söyledim. Ancak zerre kadar sempati göstermediler bana. Bana 'buraya kadar' dediler" diyen Farooqi, şunları ekledi: "Biraz pişmanlık var. Hiç kimse işten atılmak istemez. Ancak maçı kaçırma pişmanlığından da nefret edecektim. Bir daha olsa yine yaparım."