Teletabiler'in aşılandığı açıklandı, aşı karşıtları Tinki Vinki'yi hedef aldı

İngiliz çocuk dizisi Teletabiler'in 4 kahramanı Tinki Vinki, Dipsi, Lala ve Po'nun 'aşı olduğu' sosyal medya üzerinden duyuruldu. Aşılara yönelik önyargıları kırmak ve kamuoyuna aşı olma fikrini benimsetmek için yapılan söz konusu halkla ilişkiler çalışması, aşı karşıtlarının renkli karakterleri hedef tahtasına oturtmasına neden oldu.

Duyuru, şimdiye kadar 428 binden fazla beğeni ve 90 bine yakın retweet aldı. Duyuruda 'Hepimiz aşılandık! Tubby sıcak yazı için tam zamanında. Kim dışarı çıkıp oynamaya hazır' denildi.

Sol'un aktardığına göre, aşı karşıtları söz konusu tweeti alıntılayarak yazdıkları mesajlarda 'Artık çocuklarımız için geliyorlar' gibi ifadeler kullanırken bazı aşı karşıtları da Tinki Vinki'nin 'kan pıhtısı' ve Po'nun 'erken menapoz' sorunlarından muzdarip olacaklarını söyledi.

Aşı karşıtlarının diğer 'endişeleri' arasında genel olarak dört kurgusal karakterin yüz felci ve miyokardit geçireceği iddiası oldu.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

​Öte yandan bazı kullanıcılar, görsellerdeki aşılanma tarihlerinin henüz gelmediğine işaret ederek "Sertifikalardaki tarihlere bakılırsa, bu görüntüler virüsün kendisi gibi... vaktinden erken yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Aşı kartlarına göre, dördü de ilk dozlarını 1 Temmuz'da ve ikinci dozlarını 22 Temmuz'da (iki hafta sonra) aldılar.

Tinky-Vinki ve Lala, Johnson & Johnson'a atıfla 'Noo-nson & Noo-nson' aşılarını olurken Dipsi ve Po İngiltere menşeli Oxford-AstraZeneca aşısına atıfla 'AstraTubbica' aşısını oldu.

Aşı kartlarına göre Teletabilerin nüfusunun 90 binin üzerinde olmasıysa hayranlar tarafından sevinçle karşılandı.

Teletabiler 1997 yılında yayınlanmaya başlarken aşı kartlarında yer alan bilgilere göre karakterlerinse henüz 18 yaşında olmalarıysa dikkat çekti.