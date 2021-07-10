Kayıt
00:11 11 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir liderdir

    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 1218
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104055/66/1040556652_0:166:3049:1882_1199x675_80_0_0_4f3c7e0f3468faf5bce41f41585233f1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202107101044938230-yunanistan-disisleri-bakani-dendias-cumhurbaskani-erdogan-bolgede-onemli-bir-liderdir/

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, verdiği bir röportajda Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını söyledi.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Meetpoint adlı TV programında gazeteci Olga Tremi'nin sorularını yanıtladı.

    Çoğunlukla Türk-Yunan ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşulduğu mülakatta, Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını söyledi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Dendias, Erdoğan ile ilgili şunları söyledi:

    "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir."

    Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti. "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın "öngörülmez" olduğu yolundaki görüşlere katılmadığını da söyleyen Dendias "Bu gibi görüşlerin, izlediği siyaset için kendisine yararlı olduğunu düşünse bile, öngörülemez olduğunu söylemem. Belki çoğumuz katılmasak da Erdoğan'ı kendi stratejisini ve kişisel değerlerini hedef alan biri olarak görüyorum" dedi.

    'Erdoğan'ın Miçotakis ile yüz yüze görüşmesinden yanayım'

    Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Erdoğan ile Miçotakis arasında yüz yüze yapılacak bir görüşmeyle olacağına inanıyor.

    Bu konuda Dendias, "Ben her zaman iki liderin ikili ve yüz yüze bir görüşme yapmasından yana oldum. Türkiye'de öyle bir yapı var ki; başka kimsenin özlü bir müzakere yapacak yetkisi yok. Dolayısıyla sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesiyle olacağına inanıyorum" dedi.

    Türk-Yunan anlaşmazlıkları konusunda Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmeye taraf olup olmadığı yönündeki soruları ise Dendias şöyle yanıtladı:

    "Lahey mahkemesi uzun vadeli bir yoldur. Lahey'e gitmemiz için ilk önce Türkiye ile mahkemeye neleri götüreceğimizde anlaşmamız lazım. Hangi Yunan hükümeti, hangi Yunan bakan olacağından bağımsız olarak Yunanistan'ın tezi, iki ülke arasındaki deniz yetki alanları ve Münhasır Ekonomi Bölgeleri'nin belirlenmesidir. Türkiye başka konuları gündeme getirirse biz onlarda yokuz."

    Dendias son olarak gazetecinin "Ankara'daki basın toplantısında Çavuşoğlu ile yaşadığı gerginlikte kimin kazançlı çıktığına" dair soruyu yanıtladı.

    Dendias bu konuda "Bu sizin ifade ettiğiniz gibi bir maç değildi. Kimsenin kazançlı çıktığına inanmıyorum" dedi ve kameraların önünde yaptığı çıkışlarından Başbakan Miçotakis'in haberdar olduğunu; "tahrik edilirsen sen de konuş" şeklinde aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi:

    "Karşılaştığımız sorunları açık bir dille kamuoyu önünde samimiyetle dile getirdik."

    Dendias ayrıca, Yunanistan'ın "Uluslararası deniz hukukundan (UNCLOS) kaynaklanan, kara sularımızı 12 mile kadar çıkarma hakkımızı, müttefik bir ülke olan Türkiye'nin savaş nedeni (casus belli) kabul etmesi kabul edilemez" yönündeki görüşünü de tekrarladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet